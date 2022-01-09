РИАМО - 9 янв. Опубликована закупка на капитальный ремонт Константиновской спортивно-образовательной школы им. Героя социалистического труда Н. В. Хухрева в городском округе Домодедово, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Извещение появилось в Единой информационной системе в сфере закупок. Конкурс объявлен на разработку проектно-сметной документации, выполнение работ по капитальному ремонту по объекту.

Капремонт осуществляется в рамках государственной программы «Образование Подмосковья» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и средств городского округа Домодедово.

Работы планируют завершить до 24 августа 2022 года.