РИАМО - 9 янв. Пьяная ссора между мужчиной и женщиной в Истре переросла в поножовщину, пострадавшего госпитализировали, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

Бригада скорой помощи забрала из квартиры на улице Юбилейной мужчину 1988 года рождения с проникающим колото-резаным ранением груди.

Полицейские оперативно задержали подозреваемую в нападении, ей оказалась женщина 1987 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении задержанной избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

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