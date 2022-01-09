РИАМО - 9 янв. С 19 часов воскресенья до 12 часов 10 января на территории Москвы прогнозируются сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы, гололедица, также ожидается усиление ветра восточной четверти до 7-12 м/с. Об этом сообщается на сайте столичного главка МЧС России.

Автолюбителям посоветовали значительно уменьшить скорость движения на дорогах города и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, парковать авто вдали от деревьев.

Пешеходам на столичных улицах следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от непогоды под деревьями. Также не следует оставлять без присмотра детей.

Москвичей попросили быть внимательными и осторожными в непогоду.

При возникновении ЧП следует сразу позвонить по телефонам: 101 или 8 (495) 637-22-22.

Морозная погода и снегопад ожидаются в Московском регионе в воскресенье>>