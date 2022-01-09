РИАМО - 9 янв. Тренировки по предотвращению внештатных ситуаций в Казахстане начали проводить российские миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает Nation News.
Учения проводят миротворцы, переброшенные в Казахстан. Решение об отправке миротворцев ОДКБ в Казахстан, где который день продолжаются беспорядки, было принято несколько дней назад.
Миротворцы будут выполнять задачи по охране военных объектов, а также оказывать содействие местным правоохранителям.
2 января в Казахстане начались массовые беспорядки. Это связано с повышением цен на газ.
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