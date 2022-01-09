РИАМО - 9 янв. Несколько машин пробили шины о саморезы на трассе М-7 «Волга» вечером 8 января, сообщил корреспонденту РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Ранее в СМИ появилась информация, что около 50 машин пробили шины на трассе из Балашихи в Москву.

«От пяти автомобилей поступила информация о том, что были пробиты колеса, были рассыпаны саморезы», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что инцидент произошел вечером 8января на 33 км в область трассы М-7 «Волга».

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