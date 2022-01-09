РИАМО - 9 янв. Городские службы Москвы готовы к ликвидации последствий снегопада, который, по прогнозам синоптиков, обрушится на мегаполис вечером в воскресенье, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Для очистки города от снега будет задействовано максимальное количество снегоуборочной, погрузочной, роторной и другой техники, бригад ручной уборки, дворников.

Также пристальное внимание специалисты уделят состоянию пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.

Автомобилистов попросили в снегопад быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе городских служб.

Морозная погода и снегопад ожидаются в Московском регионе в воскресенье>>