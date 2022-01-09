РИАМО - 9 янв. В воскресенье в Московском регионе прогнозируется снегопад, на юго-восточных и южных территориях Подмосковья снег начнется раньше и будет более сильным, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Погода ожидается облачная, около полудня начнется небольшой снег, который вечером будет постепенно усиливаться, пик снегопадов придется на ночные часы», - написал Леус в своем Instagram-аккаунте.

Во время снегопада в регионе видимость будет ухудшаться до 1-3 км. За сутки может выпасть 25-30% от январской нормы осадков, что приближено к суточному рекорду 1960 года.

Также в Московском регионе до 00:00 10 января действует «желтый» уровень опасности погоды из-за гололедицы.

Морозная погода и снегопад ожидаются в Московском регионе в воскресенье>>