РИАМО - 9 янв. В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на разработку проектно-сметной документации, выполнение работ по капитальному ремонту Кутузовской школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Домодедове. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Опубликована закупка на капитальный ремонт МБОУ «Кутузовская школа-интернат» в городском округе Домодедово», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

чебное учреждение расположено по адресу: д. Кутузово, территория «Кутузовская школа-интернат», с. 1.

Капитальный ремонт осуществляется в рамках государственной программы «Образование Подмосковья» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и средств городского округа Домодедово.

Работы планируют завершить до 24 августа этого года.