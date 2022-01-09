РИАМО - 9 янв. В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на разработку проектно-сметной документации, выполнение работ по капитальному ремонту Кутузовской школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Домодедове. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.
чебное учреждение расположено по адресу: д. Кутузово, территория «Кутузовская школа-интернат», с. 1.
Капитальный ремонт осуществляется в рамках государственной программы «Образование Подмосковья» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и средств городского округа Домодедово.
Работы планируют завершить до 24 августа этого года.
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