РИАМО - 9 янв. Жителей Московской области пригласили попробовать рождественские угощения, приобрести сувениры и поучаствовать в различных развлекательных программах, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Развлекательная площадка работает в воскресенье до 22:00 в Коломне. Всех желающих ждут на Житной площади. В этот же день до 21:00 открыта площадка в парке «Патриот», до 22:00 – на Соборной горе в Серпухове.

Еще до 14 января гостей будут развлекать на площадках в сквере «Юбилейный» в Химках (с 10:00 до 22:00), на площади Ленина в Ступине (с 12:00 до 22:00).

А площадка на площади Никольского собора в Павшинской пойме Красногорска ждет гостей до 15 января. Она будет работать с 10:00 до 22:00.

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