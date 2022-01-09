РИАМО - 9 янв. Жителей столицы предупредили, что с 19 часов 9 января до 12 часов 10 января в городе ожидается сильный снег, местами метель, на дорогах возможны снежные заносы, гололедица. Ветер усилится до 7-12 м/с, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

Москвичам рекомендуют соблюдать в непогоду меры безопасности. Нельзя находиться вблизи линий электропередачи, деревьев и шатких конструкций. Для улицы необходимо выбирать нескользящую обувь на рельефной подошве.

Водителям нужно строго соблюдать скоростной режим. Неблагоприятные погодные условия могут затруднять движение, повышают шанс образования пробок и аварий.

При необходимости экстренные службы можно вызвать по телефону 101 или 112.

В воскресенье погода в столице облачная, вечером ожидается снегопад, столбики термометров могут опуститься до минус 10 градусов.

Морозная погода и снегопад ожидаются в Московском регионе в воскресенье>>