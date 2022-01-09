РИАМО - 9 янв. При строительстве перегонов между станциями Большой кольцевой линии (БКЛ) «Мневники» и «Каховская» столичного метро использовали 9 щитов, 2 из них щиты-гиганты диаметром 10 м, большинство из них носят женские имена, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

7 декабря открылись сразу 10 станций Большой кольцевой линии. За раз в столице больше станций открывали только в 1935 году. Именно тогда и появилось московское метро — было открыто 13 станций. В апреле 2021 года открылись две станции БКЛ - «Мневники» и «Народное Ополчение».

«Работы по сооружению тоннелей на участке Большой кольцевой линии столичной подземки от «Мневников» до «Каховской», движение на котором открылось в Москве, вели 9 тоннелепроходческих щитов различного диаметра», — рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Двухпутные перегоны между станциями «Мневники», «Терехово», «Кунцевская» и «Давыдково» проложили щиты-гиганты диаметром 10 м «Надежда» и «Лилия».

Остальные тоннели являются однопутными, они были пройдены стандартными 6-метровыми тоннелепроходческими комплексами. Однопутные перегоны между южными станциями «Каховская», «Зюзино», «Воронцовская» и «Новаторская» прошли щиты «Роза» и «Наталия». Станции на юго-западе БКЛ связали щиты «Мария», «Полина», «Галина», «Евгения» и «Дарья». Всего на данных участках было пройдено почти 24 км тоннелей.

«Работы велись под жилой застройкой, парковыми зонами, объектами железной дороги и улично-дорожной сети, а также под акваторией Москвы-реки, при этом проходка осуществлялась в штатном режиме с соблюдением всех норм и требований. Также выполнялся круглосуточный мониторинг сохранности объектов на поверхности и в зоне строительства», — отметил гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Большая кольцевая линия метро — самый большой проект за всю историю метростроения в Москве. Линия протянется на 70 км, соединяя районы, радиальные направления метро и железной дороги.

Всего на БКЛ заработает 31 станция. В перспективе со станций БКЛ можно будет совершить 44 пересадки на станции метро, Московского центрального кольца или Московских центральных диаметров.

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