РИАМО - 9 янв. В Московской области с 18 часов 9 января до 12 часов 10 января прогнозируются сильный снег, местами метель, на дорогах снежные заносы и гололедица. Также ожидается усиление ветра до 12 м/с, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

Водителям рекомендовали воздержаться от поездок на личных машинах. При выезде на дорогу следует быть внимательными за рулем: не совершать резких маневров, тормозить при подъезде к пешеходным переходам и перекресткам. Автомобиль следует парковать в гараж или подальше от деревьев.

В непогоду пешеходам следует быть аккуратными на улицах, передвигаться осторожно, не торопясь, еще нужно наступать на всю подошву при гололедице, учитывая неровности поверхности. Также необходимо избегать мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, частей конструкций и предметов, нависших на строениях.

При возникновении ЧП следует позвонить по телефонам: 8(498)505-41-70 или 112.

Морозная погода и снегопад ожидаются в Московском регионе в воскресенье>>