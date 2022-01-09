РИАМО - 9 янв. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов считает, что россиян с доходом от 10 млн рублей в год нужно облагать налогом в 25% ставки НДФЛ, а тех, кто имеет сверхприбыль, – в 40-50%, сообщает Ura.ru.

«Мы предлагаем установить 25% ставки НДФЛ для доходов свыше 10 млн рублей в год и до 40-50% для сверхдоходов. При этом для тех, кто получает МРОТ и меньше, ставка НДФЛ должна быть снижена до 5% или до нуля», – считает Щапов.

Он отметил, что такая система налогооблажения для граждан России будет справедливей. Кроме того, по его мнению, система приведет к сокращению разрыва в доходах, а еще она поможет снизить социальную напряженность.

В пример Щапов привел другие страны, где налооблажение выше. По его словам, в Западной Европе ставки доходят до 60%.