РИАМО - 9 янв. В МВД заявили, что больше нет необходимости обязательно проставлять штампы о регистрации брака и детях в паспорте гражданина РФ, так как все основные сведения о населении на данный момент хранятся в электронном виде, сообщает ТАСС.

Все необходимые данные предоставляются заинтересованным ведомствам из информационных систем органов власти по запросу. А у гражданина появилось право самому решать, необходимо ли проставлять в паспорт отметки о заключении и расторжении брака, а также вносить информацию о несовершеннолетних детях (до их 14-летия), ранее выданных паспортах РФ и загранпаспортах, ИНН и группе крови.

Ранее в стране вступил в силу комплекс изменений, разработанный для упрощения административных процедур по выдаче и замене паспорта, а также повышения удобства его использования. В том числе в ряде случаев поменялись сроки действия документа при его замене. Кроме того, в некоторых случаях увеличен срок подачи заявление на замену или выдачу паспорта. Сам бланк паспорта тоже подвергся изменениям.

Всего за 11 месяцев минувшего года в стране выдали свыше 10 млн основных документов, удостоверяющих личность. Это на 1,5 млн больше, чем за аналогичный период 2020 года.