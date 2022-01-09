РИАМО - 9 янв. Объявлен конкурс на капитальный ремонт спортивно-образовательной школы №4, которая расположена в городском округе Домодедово, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на капитальный ремонт МАОУ «Домодедовская СОШ №4 с УИОП» в городском округе Домодедово», - сообщила председатель комитета Елена Волкова.

Извещение о проведении открытого конкурса опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.

Капитальный ремонт осуществляется в рамках государственной программы «Образование Подмосковья» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и средств городского округа Домодедово.

Завершить капремонт планируется до 24 августа этого года.