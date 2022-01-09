РИАМО - 9 янв. За минувшие сутки подмосковные врачи вылечили еще 908 пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус. Всего выздоровели после инфекции 601 219 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Также за сутки в регионе выявили 1 124 новых случая заражения, а спасти не удалось 39 пациентов с подтвержденным Covid-19.

Кроме того, с начала пандемии в области выявили 651 019 случаев инфицирования, 12 478 человек стали жертвами инфекции.

В регионе продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. Для того, чтобы сделать прививку, нужны лишь паспорт и полис ОМС.

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