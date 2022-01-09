РИАМО - 9 янв. За прошедшие сутки в России умерли 763 человека, у которых ранее диагностировали коронавирус, всего жертвами пандемии в стране стали 316 163 человека, сообщает оперштаб.

Так, в Москве умер 71 Covid-пациент, в Санкт-Петербурге – 60, в Московской области – 39, в Воронежской области – 30,в Челябинской области – 27, в Красноярском и Алтайском краях – по 25, в Нижегородской области – 24, в Свердловской области – 21.

За сутки в РФ зафиксировали 16 246 случаев заражения, выздоровели 20 751 человек. С начала пандемии в стране выявили 10 650 849 случаев коронавирусной инфекции, врачи вылечили 9 686 912 пациентов.

Ранее на Кипре ученые выявили случаи заражения новым штаммом Covid-19, который оказался гибридом «дельты» и «омикрона». Эту мутацию назвали «дельтакрон».

Врачи советуют ставить прививки от коронавируса для того, чтобы избежать заболевания. Также необходимо проходить и ревакцинацию.

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