РИАМО - 9 янв. Столичные врачи за минувшие сутки вылечили от коронавирусной инфекции 2058 пациентов, всего в мегаполисе от Covid-19 выздоровели 1 889 078 человек, сообщает московский оперштаб.

За сутки в Москве выявили 3274 новых случая коронавируса. В стационары доставили 678 пациентов, на аппаратах ИВЛ находятся 469 заболевших. Скончался 71 инфицированный.

С начала пандемии в городе зафиксировали 2 053 046 случаев заболевания, спасти не удалось 37 395 человек.

Жителям мегаполиса напомнили, что победить пандемию можно только с помощью вакцинации. Прививки делают бесплатно в поликлиниках и выездных пунктах.

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