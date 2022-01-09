РИАМО - 9 янв. За минувшие сутки на территории Московской области выявили 1124 случая заражения коронавирусом. С начала пандемии это число составляет 651 019, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне стало известно, что кипрские вирусологи выявили случаи заражения новым штаммом коронавирусной инфекции. Он оказался гибридом «дельты» и «омикрона». Очередная коронавирусная мутация получила название «дельтакрон».

Для того, чтобы избежать заражения коронавирусом, нужно прививаться. Это можно сделать в городских поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации.

Также следует помнить и о ревакцинации. Эту прививку нужно делать через 6 месяцев после введения первого компонента вакцины.

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