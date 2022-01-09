РИАМО - 9 янв. На территории России за минувшие сутки подтвердили 16 246 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в стране выявили 10 650 849 случаев заболевания, сообщает оперштаб.

Новые случаи заражения выявили в 84 регионах РФ. В Москве зафиксировали 3274 случая Covid-19, в Санкт-Петербурге – 1323, в Подмосковье – 1124, в Свердловской области – 374, в Краснодарском крае – 360, в Ростовской области – 349, в Пермском крае – 301.

Заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова ранее рассказала, что выявить одновременное заражение гриппом и Covid-19 у человека без скринингов сложно. При этом если у загрипповавшего человека резко поднялась температура до 38-39 градусов, а через несколько часов пропало обоняние, то, скорее всего, к гриппу присоединился коронавирус.

Лучшей защитой от Covid-19 является вакцинация. Прививки от коронавируса в России делают бесплатно.

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