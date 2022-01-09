РИАМО - 9 янв. В Москве за минувшие сутки выявили 3274 новых случая коронавируса, с начала пандемии на территории столицы зафиксировали 2 053 046 случаев инфекции, сообщает городской оперштаб.

Самый эффективный способ побороть коронавирус - это вакцинация. На данный момент полную вакцинацию в мегаполисе прошли 6 396 598 человек. Уровень коллективного иммунитета к Covid-19 составляет 69,88%.

Горожанам напоминают, что сделать прививку можно бесплатно в пунктах вакцинации при поликлиниках или в общественных местах.

Ранее стало известно, что заразившиеся новой мутацией коронавируса «омикрон» редко страдают изменением вкуса или запаха. Чаще всего, по недавно полученным данным, признаками заражения новым штаммом являются боль в горле, насморк и головная боль.

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