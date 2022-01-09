РИАМО - 9 янв. Скульпторы из 6 стран создадут в Парке Горького более 50 ледяных и снежных фигур в рамках фестиваля «Снег и лед в Москве», сообщается на официальном сайте мэра города.

Международный фестиваль проходит со 2 января по 28 февраля в Парке Горького. Вход на него бесплатный. Площадка работает ежедневно с 11:00 до 21:00.Мероприятие проходит на открытом воздухе, поэтому QR-код не понадобится.

Всего за время фестиваля в парке появится 50 профессиональных скульптур изо льда и снега. За их созданием можно понаблюдать в режиме реального времени. В фестивале участвуют мастера из России, Финляндии, Италии, Узбекистана, Беларуси и ДНР.

Российскую команду представляют 23 города, среди которых Москва, Алексин, Пермь, Нижний Тагил, Александров, Химки, Каргополь, Санкт-Петербург и другие. Вместе скульпторы создают пространство с ледяными скульптурами, снежными фигурами и шестиметровыми снеговиками.

На фестивале уже открыта выставка телеканала Disney, где представлено 6 ледяных фигур из мультфильмов «Холодное сердце», «Моана», «Микки Маус и его друзья», «Гравити Фолз» и других. Каждый день гостей ждут бесплатные мастер-классы по снежной скульптуре.

Также фестиваль посетят актеры, блогеры, музыканты и писатели. Вместе с мастерами они создадут аллею из 16 звездных снеговиков, где можно будет прогуляться и сделать фото на память. С пятницы по воскресенье там проходит театрально-музыкальная программа, а 23 февраля состоится специальная программа с интерактивными спектаклями и профессиональными актерами.

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