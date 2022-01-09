РИАМО - 9 янв. В Музее Москвы в середине этого года запланировано открыть новую экспозицию, посвященную истории столицы от момента основания до XX века, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Сейчас посетители музея могут увидеть выставку «Уберите чучело лисы» — об истории становления советских краеведческих музеев. Она будет работать до 20 марта. Также все желающие до 14 мая могут побывать на выставке «Москва: проектирование будущего», которая знакомит зрителей со знаковыми идеями и объектами мегаполиса.

В планах — открытие основной экспозиции в третьем корпусе музея, где сейчас работает выставка «История Москвы для детей и взрослых», которая заканчивается началом XVIII века. Открытие намечено на конец первого полугодия 2022 года.

Новая экспозиция покажет всю историю города: от момента основания до XX века. Как рассказала гендиректор Музея Москвы Анна Трапкова, благодаря онлайн-событиям охваты учреждения в соцсетях выросли почти вдвое: в 2021 году за мероприятиями музея на его официальных страницах в Facebook и Instagram следили около миллиона человек.

«Общее количество просмотров страниц музея на собственных ресурсах и на ресурсах партнеров тоже выросло — если в 2020 году нас смотрели и читали около 6 млн человек, то в 2021-м цифра приблизилась к 7 млн. Вместе с ростом охватов увеличилась и масштабность наших партнерских онлайн-проектов», — добавила Трапкова.

Несмотря на все сложности, связанные с пандемией, в прошлом году музей продолжал вести научную и фондовую работу.

Уникальную коллекцию новогодней атрибутики представили музеи Москвы>>