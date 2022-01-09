РИАМО - 9 янв. Завершить новогодние праздники москвичам предложили знакомством с редкими советскими новогодними открытками, елочными игрушками, маскарадными масками и другой атрибутикой на сайте проекта «Музейная Москва онлайн». Виртуальную выставку подготовили крупные музеи столицы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Пользователи могут увидеть на сайте редкие экземпляры новогодних открыток, выпущенных в 1930–1940-х годах, ознакомиться с коллекцией маскарадных масок или посмотреть фотографии старых елочных игрушек.

Музей Москвы подготовил онлайн-выставку «Новогодний маскарад». Посетители портала могут увидеть маски спорткомбината Воронежского областного совета «Динамо». По количеству и разнообразию карнавальных масок ему не было равных в СССР. В коллекции «Космическая история» представлены поздравительные письма и новогодние почтовые карточки из основного фонда государственного музея-заповедника «Кузьминки-Люблино». Иллюстрации на тему космоса создавали лучшие советские художники: Владимир Зарубин, Ирина Искринская.

На виртуальной выставке «Хрупкое украшение» музея-усадьбы «Кусково» представлены фарфоровые игрушки, декорированные в бело-синей и бело-золотой гаммах. Многие из них сделаны в виде лесных животных и птиц: медведей, белок, снегирей. Есть также фигурки петушков, лошадок, эскимосов и французского императора Наполеона.

В экспозиции «Зеленоградская елка» Музея Зеленограда можно увидеть дореволюционные елочные украшения, игрушки 1940-х годов, сделанные вручную из обыкновенных лампочек, и стеклянные елочные игрушки, выполненные в 1950-е годы на Крюковской стеклодувной фабрике. Кроме того, собраны поздравительные открытки, пригласительные билеты на новогодние представления, а также фотографии новогоднего Зеленограда.

Музей обороны Москвы представил уникальные экспонаты военного времени. Например, поздравительное солдатское письмо и новогодний плакат 1946 года. Кроме того, в коллекции портала «Музейная Москва онлайн» есть фотографии старинных елочных игрушек. Среди них уникальные украшения начала XX века: стеклянные расписные шары, керамические фигурки, а также игрушки, изготовленные из бумаги, картона и фольги. А еще на сайте представлена подборка снимков новогодней Москвы, сделанных советскими и российскими фотографами.

Новую экспозицию по истории города планируют открыть в Музее Москвы в 2022 г>>