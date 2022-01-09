РИАМО - 9 янв. Объявлен открытый конкурс в электронной форме в Единой информационной системе в сфере закупок на капитальный ремонт МБОУ «Столбовская СОШ» в городском округе Чехов, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на капитальный ремонт МБОУ «Столбовская СОШ» в городском округе Чехов», - сказала председатель подмосковного комитета по конкурентной политике Елена Волкова.

Подрядчику предстоит сделать проектную документацию и капитально отремонтировать здание МБОУ «Столбовская СОШ» (городской округ Чехов, р. п. Столбовая, ул. Школьная, д. 1).

Капитальный ремонт осуществляется в рамках государственной программы «Образование Подмосковья» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и средств городского округа Чехов.

Завершить капитальный ремонт планируется до 24 августа 2022 года.

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