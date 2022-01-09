РИАМО - 9 янв. Чтобы не нанести вред своему организму, стоит употреблять суперфуды в меру и только в качестве добавки к основному рациону питания, сообщила РИАМО врач-диетолог Наталья Герасимова.
Она добавила, что чаще их добавляют в блюда, например, это могут быть порошки из корня маки, пшеницы и ячменя, традиционные специи: куркума и имбирь или засушенные ягоды годжи и так далее.
Врач рекомендует употреблять суперфуды в умеренном количестве и только в качестве добавки к основному рациону питания, в иных случаях можно нанести вред собственному организму.
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