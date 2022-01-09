РИАМО - 9 янв. В Московском зоопарке откроется экспозиция ядовитых змей, а также появятся новые обитатели - дикие ослы кианги и ослы пуату, гепарды, моржи, сивучи и морской заяц, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Экспозиция ядовитых змей откроется в ближайшее время на старой территории зоосада. Также зоопарк можно будет посетить через новый вход, он проходит через станцию метро «Баррикадная», пешеходный мост и павильонный комплекс «Ластоногие».

Во время пандемии Московский зоопарк столкнулся с немалыми трудностями. Впервые за всю его историю он оказался закрыт для посетителей, приостановить его работу было просто невозможно. Сотрудники в кратчайшие сроки перестроились на онлайн-формат. В Сети они проводили лекции, образовательные программы, экскурсии, делали наблюдения за животными и выставки.

«Мы смогли наладить свое производство сюжетных роликов с рассказами о зоотехнической работе, о животных как таковых и иных аспектах деятельности учреждения. И сейчас количество просмотров видеоматериалов превышает число реальных посетителей более чем в 10 раз», — отметила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, зоопарк стал сотрудничать с городским Дептрансом. Теперь столичный зоосад представлен в новостной ленте на мониторах в вагонах московского метро и наземного транспорта.

Период карантина принес зоопарку и хорошие новости: во время отсутствия посетителей многие животные принесли потомство. Детеныши появились у многих обитателей, занесенных в Красную книгу, — амурских тигров, кустарниковых собак, лошадей Пржевальского, росомах, пингвинов Гумбольдта, фламинго, черных аистов, рогатых воронов.

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