РИАМО - 9 янв. В Московском зоопарке откроется экспозиция ядовитых змей, а также появятся новые обитатели - дикие ослы кианги и ослы пуату, гепарды, моржи, сивучи и морской заяц, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Экспозиция ядовитых змей откроется в ближайшее время на старой территории зоосада. Также зоопарк можно будет посетить через новый вход, он проходит через станцию метро «Баррикадная», пешеходный мост и павильонный комплекс «Ластоногие».
Во время пандемии Московский зоопарк столкнулся с немалыми трудностями. Впервые за всю его историю он оказался закрыт для посетителей, приостановить его работу было просто невозможно. Сотрудники в кратчайшие сроки перестроились на онлайн-формат. В Сети они проводили лекции, образовательные программы, экскурсии, делали наблюдения за животными и выставки.
По ее словам, зоопарк стал сотрудничать с городским Дептрансом. Теперь столичный зоосад представлен в новостной ленте на мониторах в вагонах московского метро и наземного транспорта.
Период карантина принес зоопарку и хорошие новости: во время отсутствия посетителей многие животные принесли потомство. Детеныши появились у многих обитателей, занесенных в Красную книгу, — амурских тигров, кустарниковых собак, лошадей Пржевальского, росомах, пингвинов Гумбольдта, фламинго, черных аистов, рогатых воронов.
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