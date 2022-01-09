РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 янв. В Королеве с 10 января инспекторы ГИБДД проверят соблюдение правил дорожного движения пешеходами и водителями, сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

Профилактическое мероприятие «Пешеходный переход» пройдет в Королеве с 10 до 23 января. Целью проводимого мероприятия является снижение количества ДТП с участием пешеходов, а главной задачей - профилактика и пресечение нарушений ПДД пешеходами, а также водителями за непредоставление преимущества в движении.

Инспекторы просят водителей быть внимательными на дорогах и снижать скорость при приближении к пешеходным переходам. Также водители должны уступать дорогу пешеходам на переходах.

Пешеходам инспекторы рекомендуют быть внимательными при переходе проезжей части и дать водителю возможность заблаговременно обнаружить себя в темное время суток с помощью световозвращающих элементов. При переходе дороги необходимо убедиться в том, что водитель уступает дорогу.

На дорогах важно соблюдать ПДД, быть взаимовежливыми и помнить, что автомобиль является повышенным источником опасности.