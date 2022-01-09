РИАМО - 9 янв. Проведенные исследования показали, что антитела, возникающие в организме после коронавируса, иногда могут по ошибке уничтожать здоровые клетки, сообщает Nation News.

К таким выводам после проведенного исследования пришли ученые из Института сердца в Лос-Анджелесе. Они выяснили, что через несколько месяцев после перенесенной инфекции у человека наиболее сильна концентрация опасных антител.

Развитие хронических воспалений, повреждения суставов, кожи и нервной системы исследователи выявили у 117 медработников, которые выздоровели после коронавируса.

Ученые считают, что концентрация таких опасных антител может быть предвестником аутоиммунного заболевания у человека. Также они могут говорить о начале осложнений после коронавируса, которые могут возникнуть даже после легкого течения инфекции.

Всего в России выявлено 10 634 603 случая заболевания, умерли 315 400 пациентов, выздоровел 9 666 161 человек.

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