РИАМО - 9 янв. Столичные пожарные ликвидировали возгорание складских поддонов в районе Лианозово, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

В субботу в 00:24 в службу-112 поступила информация о загорании поддонов на открытой площадке на Дмитровском шоссе, д. 159Г. Площадь пожара составила 50 кв. м.

На место происшествия прибыли силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы.

В 01:21 пожар был потушен. В происшествии никто не пострадал.

Загоревшийся холодильник потушили в квартире в центре Москвы>>