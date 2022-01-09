РИАМО - 9 янв. Среди знаковых объектов, возведенных в Москве за минувший год, - театры, спортивные комплексы, больницы и школы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Без сомнений, главный проект года - реконструкция исторического здания и открытие Дома культуры «ГЭС-2» на острове Балчуг. Сложнейшая многолетняя работа, которая увенчалась ошеломляющим успехом», - написал мэр на своем персональном сайте.

Он отметил, что вторым большим проектом в сфере культуры было строительство новой сцены для театра «Уголок дедушки Дурова», который стал комфортным домом для животных, выступающих на сцене.

Среди спортобъектов столичный градоначальник отметил 2 Ледовых дворца в районах Солнцево и Ново-Переделкино, новый ФОК на территории спорткомплекса «Торпедо» им. Э. А. Стрельцова и другие.

«Сегодня мы строим несколько десятков новых больниц и поликлиник. Крупнейшим новым объектом 2021 года стал детско-взрослый инфекционный корпус на 100 коек в Коммунарке с современными мельцеровскими боксами и полным спектром клинических возможностей для лечения инфекционных заболеваний», - добавил Собянин.

Он уточнил, что среди знаковых объектов здравоохранения в прошлом году также ввели подстанцию скорой помощи (ул. Радужная, 23А), детско-взрослая поликлинику с женской консультацией в районе Нагатинский затон, подстанцию скорой помощи (ул. Ленинская слобода, 5).

Важным объектами образования 2021 года мэр назвал школу на 1,9 тыс. учеников (Валдайский проезд, 14/1), школу на 1,3 тыс. ребят (ул. Сервантеса, 2), школу на 1,1 тыс. мест (ул. Сосенский Стан, 14), а также образовательный комплекс «Фортуна» на 700 учеников (ул. Потаповская Роща) и новый корпус школы «Самбо-70» на 1125 мест (ул. Василия Ощепкова, д. 5).

«В 2022 году мы продолжим реализацию масштабной программы развития нашего города - будем строить новые жилые дома, школы, детские сады, поликлиники, театры и спортивные комплексы для москвичей», - заключил Собянин.

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