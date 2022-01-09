РИАМО - 9 янв. Несмотря на новогодние праздники, на территории Московской области продолжается строительство социально значимых объектов, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

В рамках президентской программы на базе «Физтех-лицея» им. П. Л. Капицы в Долгопрудном к 1 сентября 2022 года откроют учебный корпус начальной школы на 425 мест. Он войдет в состав естественно-научного образовательного кластера. Численность обучающихся увеличится до 1 тыс. ребят. Учеба и проживание для одаренных детей будут бесплатными. Кроме того, строят кампус на 200 мест и детский технопарк на 500 мест.

В настоящее время в учебном корпусе ведутся фасадные и отделочные работы, монтаж инженерных сетей. В кампусе - кровельные работы и монтаж инженерных сетей, а в технопарке - монолитное строительство.

Сроки завершения работ: учебный корпус - к 1 сентября 2022 года, кампус - в декабре этого года, технопарк - к 1 сентября 2023 года.

При поддержке президента РФ в прошлом году стартовало строительство областной детской больницы в Красногорске. Ребята со всей страны смогут проходить высококлассное лечение по 28 профилям. Помощь детям будут оказывать лучшие врачи и специалисты.

Сейчас строители приступили к устройству фундамента здания. На площадке работает порядка 65 рабочих и 40 единиц техники. Завершить все работы планируется в 2024 году.

На базе гимназии им. Е. М. Примакова в Одинцовском округе создают гуманитарный кластер. Обучение и проживание для талантливых школьников со всей страны будет бесплатным. Уже завершено строительство 1-го корпуса для проживания учащихся. В оставшихся 3-х корпусах продолжаются монтаж внутренних инженерных систем и устройство фасада, отделка здания.

В кампусе для проживания преподавателей продолжаются монолитные работы. Ведутся устройство и гидроизоляция фундаментной плиты учебного корпуса.

Вводиться новые корпуса образовательного комплекса будут поэтапно: 3 корпуса для проживания - в июне 2022 года. Сдача учебного корпуса и общежития для преподавателей - в августе 2023 года.

В числе знаковых объектов и 2 новые комплексные поликлиники: в мкрн Подлипки в Коломне на 600 посещений в смену и в мкрн Южный в Домодедове на 400 посещений в смену. Строительство объектов завершится в 2022 году.

Работы на стройплощадках 75 проблемных домов стартовали в Подмосковье в 2021 году>>