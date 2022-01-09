РИАМО - 9 янв. Более половины продукции резидентов технополиса «Москва» произвели в прошлом году в сфере микроэлектроники, ее общая стоимость составила 8,5 млрд рублей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Микроэлектроникой в технополисе «Москва» занимаются более 30 резидентов. Поддержке этих компаний уделяется пристальное внимание.

«Предприятия особой экономической зоны столицы вели активную научно-внедренческую работу в 2021 году. Более чем по 40 кейсам интеллектуальной деятельности компании получили патенты, товарные знаки и свидетельства о государственной регистрации», — отметил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова.

Среди произведенных продуктов в технополисе есть инновации для импортозамещения, а еще серийные изделия для расширения экспортных поставок. Так, научно-производственный центр «Элвис» начал серийный выпуск первого российского чипа для планшетов «Скиф». Он является единственным процессором, на котором работают планшеты для госструктур с учетом требований информационной безопасности.

Предприятие «Микрон» выпустило экспериментальную партиюпервого полностью отечественного микроконтроллера на открытой архитектуре RISC-V. Разработка позволит снизить зависимость от иностранных компонентов и лицензий. Новый микроконтроллер можно применять для промышленной автоматизации и интернета вещей, «умного дома», инфраструктурных и охранных систем, телеметрии и мониторинга, приборов учета.

Особая экономическая зона «Технополис «Москва» включает в себя 5 площадок в Печатниках и Зеленограде. Для резидентов предполагаются особые меры поддержки.

Около десятка новых производств запустят в ОЭЗ «Технополис «Москва» в 2022 году>>