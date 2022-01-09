РИАМО - 9 янв. В Москве с 10 января в связи с ремонтом и строительными работами ограничат движение на некоторых улицах в Лефортове и Мещанском районе, а также в Зеленограде, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В Лефортове ограничения введут по 23 апреля из-за строительства метрополитена. Рабочие будут поэтапно частично перекрывать движение по одной полосе на двух участках улицы Авиамоторной недалеко от одноименной станции подземки. Первый участок — от дома 12 по Авиамоторной улице до шоссе Энтузиастов (дом 5/16). Второй участок — от дома 6, строения 4, по Авиамоторной улице до Энергетической улицы (дом 13).

В Мещанском районе движение ограничат на 9 участках дороги между станциями метро «Проспект Мира» и «Сухаревская». Такое решение принято из-за реконструкции инженерных сетей. Ограничения введут на отрезках проспекта Мира, улиц Дурова и Гиляровского, Астраханского и Большого Балканского переулков.

В Зеленограде ограничения будут поэтапно вводить на 9 участках проезда №4801. Они будут действовать в общей сложности до 15 июля. Это связано с реконструкцией инженерных сетей рядом с Ленинградским шоссе.

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