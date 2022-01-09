РИАМО - 9 янв. Возгорание произошло в квартире дома 26 в Большом Тишинском переулке в столице, там загорелся холодильник, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы

На место ЧП сразу выехали силы пожарно-спасательного гарнизона мегаполиса, в том числе расчет АСО №1 столичного Пожарно-спасательного центра.

Возгорание потушили в кратчайшие сроки. Пострадавших в данном ЧП нет.

За минувшие сутки в столице случилось 17 пожаров.

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