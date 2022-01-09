РИАМО - 9 янв. В столице за минувший год было проведено свыше 2,5 млн анализов качества воды по физико-химическим и другим показателям, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По словам вице-мэра, контроль качества воды в мегаполисе начинается с водохранилищ. В них природная вода отбирается на разной глубине. Такой отбор нужен, чтобы выявить различия в составе воды, а также получить полную картину о состоянии водоемов.
Он добавил, что больше всего исследований – 1,3 млн – было проведено на станциях водоподготовки города. Там пробы берут на каждом этапе производства воды.
Кроме лабораторного контроля, воду проверяют с помощью автоматических анализаторов. Эти приборы установлены на территориях водосбора, на станциях водоподготовки и в столичной распределительной сети, отметил Бирюков.
Он уточнил, что данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, которая позволяет оперативно принимать решения, касающиеся изменений техрежимов очистки воды.
Специалисты круглосуточно наблюдают за качеством воды в мегаполисе и вносят корректировки в технологию водоподготовки.
«Специалисты круглосуточно держат на контроле физико-химические и микробиологические показатели, чтобы в краны москвичей попадала полностью очищенная питьевая вода, соответствующая всем требованиям гигиенических нормативов», – заключил Бирюков.
Москвичи израсходовали свыше 3 млн кубометров воды в новогоднюю ночь>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии