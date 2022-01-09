РИАМО - 9 янв. В столице за минувший год было проведено свыше 2,5 млн анализов качества воды по физико-химическим и другим показателям, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Ежедневно столица потребляет почти 3 млн кубометров воды, в городе проложено более 13 тыс. км водопроводных сетей. Эта огромная система нуждается в постоянном контроле: сегодня состояние водопроводной воды анализируется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям на всех этапах ее пути к потребителю», – рассказал Бирюков.

По словам вице-мэра, контроль качества воды в мегаполисе начинается с водохранилищ. В них природная вода отбирается на разной глубине. Такой отбор нужен, чтобы выявить различия в составе воды, а также получить полную картину о состоянии водоемов.

Он добавил, что больше всего исследований – 1,3 млн – было проведено на станциях водоподготовки города. Там пробы берут на каждом этапе производства воды.

Кроме лабораторного контроля, воду проверяют с помощью автоматических анализаторов. Эти приборы установлены на территориях водосбора, на станциях водоподготовки и в столичной распределительной сети, отметил Бирюков.

«Приборы в непрерывном режиме отслеживают изменения основных показателей состава воды, характеризующих ее качество. Например, вода оценивается по таким показателям, как мутность, цветность, электропроводность», - пояснил заммэра.

Он уточнил, что данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, которая позволяет оперативно принимать решения, касающиеся изменений техрежимов очистки воды.

Специалисты круглосуточно наблюдают за качеством воды в мегаполисе и вносят корректировки в технологию водоподготовки.

«Специалисты круглосуточно держат на контроле физико-химические и микробиологические показатели, чтобы в краны москвичей попадала полностью очищенная питьевая вода, соответствующая всем требованиям гигиенических нормативов», – заключил Бирюков.

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