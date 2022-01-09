РИАМО - 9 янв. В столице в течение года завершат переход детских поликлиник на электронные медкарты, а в картахранилищах оборудуют комнаты для переговоров, спортзалы и зоны отдыха для врачей, сообщается на официальном сайте мэра города.

Для этого Москва оцифрует почти 200 млн медицинских документов, причем работа уже почти завершена. На сегодняшний день в таком формате трудится уже треть поликлиник мегаполиса.

«Больше в детских поликлиниках не будет никаких картохранилищ, бумажных карт с огромной кучей вклеенных в них разноформатных бумажек с неразборчивым почерком. Карту больше нельзя потерять, она не может выцвести, не надо больше ругаться в регистратуре с администратором, чья это собственность — моя или поликлиники», — сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Столичные врачи оценивают нововведение позитивно, ведь оно значительно снижает трудозатраты: больше не надо распечатывать и вклеивать документы, носить карты из кабинета в кабинет.

«Картохранилище — это такое большое помещение, которое занимает много места в поликлинике. Мы приняли решение, что как только мы эти бумажные карты вывозим из поликлиники, на этом месте мы сразу организуем то пространство, которое хотят для себя врачи», - уточнила вице-мэр.

По ее словам, многие хотят комнаты для совместных переговоров, обучения, какой-то самостоятельной подготовки, где будут компьютеры, аппараты с кофе, кто-то хочет полноценную комнату отдыха, кто-то хочет спортзал.

«Вот как захотят врачи в каждом конкретном здании, так мы и сделаем», — добавила Ракова.

Электронная медкарта на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС. ИНФО» дает пациенту доступ к медицинским сведениям 24 часа в сутки. При этом можно данную предоставить информацию любому лечащему врачу.