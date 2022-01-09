РИАМО - 9 янв. В воскресенье погода в столице и Подмосковье будет облачной, вечером ожидается снегопад, столбики термометров могут опуститься до минус 10 градусов, сообщатся на сайте «Метеоновости».

Погоду будет определять северо-западная периферия антициклона и влияние фронтальной зоны с запада. При этом максимальная температура воздуха в Москве составит минус 7 - минус 5 градусов, в Подмосковье - от минус 10 до минус 5.

Ветер будет дуть южный, его скорость ожидается 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха прогнозируется в районе 70%.

Синоптики прогнозируют, что атмосферное давление в воскресенье будет слабо падать и фон его приблизится к нормальному. Близко к норме будет и содержание кислорода в приземном слое воздуха. Однако сохраняется реакции на такую погоду у наиболее метеозависимых жителей региона.