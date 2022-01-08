РИАМО - 8 янв. Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова проинспектировала, насколько комфортные условия созданы для жителей и гостей Зарайска в разгар туристического сезона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«Еще 3 года назад здесь невозможно было представить такое большое количество людей. Зарайск хорошо подготовился, чтобы жителям и гостям было комфортно проводить свое время. Самое приятное, что наши малые города сохраняют самобытность», - сказала Наталья Виртуозова.

Она добавила, что благоустройство, которое идет по президентской, губернаторской программам, приносит свои плоды.

«Наш следующий крайне важный шаг - создание гостиниц, чтобы люди могли приезжать на несколько дней. Летом планируем открыть в Зарайске 2 мини-гостиницы. Будем делать все, чтобы наши города расцветали и делали счастливыми людей», - сказала вице-губернатор.

Беспятовская роща после благоустройства стала еще более комфортной для прогулок и активного отдыха, будь то лето или зима. Сделали пешеходные дорожки у Ледового дворца и входной группы в лесопарковую зону, детскую площадку в экостиле, сети прогулочных троп и велодорожки. Здесь же - спортивные площадки и лыжная трасса. При этом сохранен природный ландшафт.

Парк «Победа» реконструировали в рамках президентских проектов. Возвели уличную сцену и амфитеатр, обустроили зоны воркаута и тихого отдыха. Работает бесплатный каток с теплыми раздевалками. К услугам посетителей - фудкорт и «Теплая точка», где всех угощают горячим чаем. По соседству - Центр досуга. В нем разместились клуб «Активное долголетие», кинотеатр, кружки, любительский театр.

Еще один центр притяжения - сквер, носящий имя легендарного морского разведчика, уроженца Зарайска Виктора Николаевича Леонова. В 2021-м обновили памятники героям-зарайцам - на 10 плитах выложили объёмные бронзовые барельефы. На входе - раздвижные ворота с подсветкой. В летнее время сквер украсят сухие фонтаны.

В рамках губернаторской программы завершается капремонт Зарайской городской бани. Он впервые проводится с 1983 года. Здесь будут 2 общественных отделения и 2 для индивидуального пользования с бассейном. Предусмотрены льготы для отдельных категорий граждан.

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