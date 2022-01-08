РИАМО - 8 янв. Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip сформировал список городов России, путешествия в которые в январе не ударят по бюджету. Для москвичей самым выгодным направлением для полетов станет Калуга (от 1,2 тыс. рублей), сообщает Газета.ru.

На путешествие на самолете в Псков придется потратить 1,6 тыс. рублей. Билеты в Краснодар и Минеральные Воды обойдутся чуть меньше 2 тыс. рублей. За поездку в Санкт-Петербург и Петрозаводск нужно будет выложить 2 тыс. рублей, в Сочи – 2,1 тыс. рублей.

Самыми популярными направлениями для путешествий самолетом с 10 по 31 января оказались Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург и Уфа.

Билеты на поезд чаще всего ищут жители и гости Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.

Москвичам билет на поезд в Калугу обойдется всего в 530 рублей, в Курск – 750 рублей, в Нижний Новгород – 850 рублей. Меньше 1 тыс. рублей также будет стоить поездка в Санкт-Петербург и Казань.

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