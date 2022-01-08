РИАМО - 8 янв. Специалисты ГУ МЧС по Московской области обследовали 52 места на акватории региона и измерили толщину льда. В 11 округах выявлены 12 опасных для выхода людей на лед мест, сообщается на сайте ведомства.

В измерениях задействовали 187 сотрудников поисково-спасательных формирований и ГИМС, а также 56 единиц техники.

Они установили, что средняя толщина льда на водоемах региона составляет 20 см. На разных участках можно встретить лед толщиной то 0 до 45 см.

Недостаточной признали толщину льда на реках Дубна и Волга в городском округе Дубна, реке Сестра в Талдомском округе, реке Ока в Кашире, Луховицах, Озерах и Ступине, реке Москва в Коломне, Бронницах и Можайском округе, реке Ольховка в Раменском округе и реке Яуза в Мытищах.

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