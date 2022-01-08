РИАМО - 8 янв. Несколько сотен россиян обратились в департамент ситуационно-кризисного центра МИД РФ с просьбой о вывозе с территории Казахстана. Больше всего запросов поступает из Алма-Аты, сообщает РИА Новости.

«Нами уже обработано несколько сот обращений с просьбой о вывозе - в основном из Алма-Аты. Уточняем местонахождение и контактные телефоны, конкретную ситуацию», - рассказали в департаменте.

В ведомстве подчеркнули, что приоритетное внимание уделяется детям и школьника, которые проводили в Казахстане новогодние каникулы.

В Казахстане со 2 января проходят массовые акции. Причиной стал резкий рост цен на газ. Протесты быстро переросли в беспорядки и бои.

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