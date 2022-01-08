РИАМО - 8 янв. В хозяйственной постройке, расположенной в деревне Буняково городского округа Домодедово, произошел пожар. Информация о возгорании поступила спасателям в 18:42, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В тушении огня задействовали 3 единицы техники и 11 пожарных. Подробности происшествия уточняются

Спасатели напоминают жителям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо сообщить о ней по номеру 112 или телефону доверия МЧС 8 (498) 505-41-70.