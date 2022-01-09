РИАМО - 9 янв. Автомобилистам напомнили о возвращении оплаты за парковку машин на столичных стоянках с повышенными тарифами – 380 и 450 рублей в час в дневное время и 200 рублей в час ночью. На других городских парковках еще можно оставить автомобиль бесплатно, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Всеми автомобильными парковками города можно было безвозмездно пользоваться с 31 декабря по 8 января. Исключение составляли стоянки, отгороженные шлагбаумом. За них нужно было платить по тарифам.

В последнее воскресенье новогодних каникул бесплатными остались те парковки, где не было повышенного тарифа. Однако уже с понедельника оплату за них нужно будет вносить по стандартной системе.

Проконсультироваться по вопросам платных стоянок в мегаполисе можно по номеру 3210 или телефону 8 (495) 539-54-54.