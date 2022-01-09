РИАМО - 9 янв. Сегодня отмечается международный день хореографа, Степанов день и годовщина введения в России первых бумажных денег.

Ввод первых бумажных денег в России

До прихода к власти Екатерины II Великой в России были в ходу медные монеты. Они были удобным платежным средством, пока их количество не стало столь велико, что пользоваться ими просто перестало быть возможным. Транспортировка 1 тыс. рублей медными монетами была возможна только как минимум на двух телегах.

В связи с этим 9 января 1769 года Екатерина II подписала манифест о введении в России ассигнаций номиналом 25, 50, 75 и 100 рублей. В центре банкнот был размещен двуглавый орел с распростертыми крыльями и цепью ордена Андрея Первозванного. Все ассигнации имели один размер и цвет, а отличались только номиналом.

Позднее выпуск 75-рублевых ассигнаций прекратили, так как мошенники научились переделывать в них банкноты номиналом 25 рублей. Кроме того, для фальшивомонетчиков ввели смертную казнь.

Международный день хореографа

Танцевальное искусство притягивает миллионы людей по всему миру. Впервые термин «хореография» вошел в оборот в XVIII веке. Сегодня под ним понимается совокупность искусства танца и балета. По сути, хореограф выступает для танцоров тренером.

Культура народов России богата танцевальными традициями. Системно танцевальное образование начали развивать в России в 1738 году, когда в Санкт-Петербурге была учреждена Танцевальная Ее Императорского Величества школа. Сегодня это учреждение известно как Академия русского балета имени А.Я. Вагановой.

В 1773 году танцевальные классы появились и в Москве, позднее они составили Московскую Государственную Академию хореографии.

Имена российских балетмейстеров и хореографов известны во всем мире: Агриппина Ваганова, Галина Уланова, Майя Плисецкая, Игорь Моисеев, Татьяна Устинова и многие другие.

Степанов день

Праздник получил название в честь святого Стефана – одного из первых христианских мучеников. В 34 году нашей эры его осудили на смертную казнь за проповедь в Иерусалиме.

На Руси в этот день пастухи заключали договоры с крестьянами, имевшими скот, а также было принято чествовать лошадей.

Кроме того, в это время продолжались святки. Молодые люди ходили по домам и поздравляли с праздниками своих односельчан. Сохранились и приметы, связанные с праздником - в народе говорили: «Пришел Степан — на нем красный жупан», что предрекало крепкие морозы. А вот если на Степанов день шел снег — тогда следовало готовиться к ненастью и мокрой погоде.