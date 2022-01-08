РИАМО - 8 янв. Доктор медицины Клэр Стивс, один из разработчиков приложения для отслеживания признаков коронавируса, предложила пополнить официальный перечень симптомов Covid-19. Чаще всего заразившиеся «омикроном» жалуются на боль в горле, насморк и головную боль, сообщает kp.ru.
Британский врач подчеркнул, что достоверность данных подтверждена исследованием ученых Королевского колледжа в Лондоне.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что заразившиеся новой мутацией коронавируса «омикрон» редко жалуются на изменение вкуса или запаха.
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