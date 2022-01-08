РИАМО - 8 янв. В доме №35/1 в деревне Дубна городского округа Чехов произошло возгорание. Информации о пострадавших пока нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 16:12, на место выехали пожарные.

В тушении огня задействованы 2 единицы техники и 7 человек. Подробности происшествия уточняются.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо сохранять спокойствие. При необходимости обратиться за помощью можно по короткому номеру 112 или телефону доверия МЧС 8 (495) 505-41-70.

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