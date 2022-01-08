РИАМО - 8 янв. В 2022 году в Подмосковье возобновляются меры поддержки сыроваров. Региональные хозяйства, проработавшие свыше 12 месяцев, смогут получить до 35 млн рублей, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

«Эти средства предназначены для приобретения модульных сыроварен, оборудования, техники, а также для реконструкции и ремонта действующих объектов», - написал Филимонов у себя в Instagram.

На поддержку производителей сыра в 2022 году в регионе выделили свыше 100 млн рублей в рамках губернаторской программы.

Филимонов напомнил, что с 2017 по 2019 годы в Подмосковье сыровары получили порядка 260 млн рублей поддержки.

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