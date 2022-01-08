РИАМО - 8 янв. Пожарные завершили работы по ликвидации последствий пожара в нежилом помещении, расположенном на улице Рабочей в Химках. В здании находился склад с продуктами питания и магазин лакокрасочных материалов, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о возгорании поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 14:05 в пятницу. К моменту прибытия спасателей огонь распространился уже на 2 тыс. «квадратов».

Локализовать огонь удалось к 21:52, его последствия были полностью ликвидированы к 16:05 субботы. В пожаре никто не пострадал.

На месте были задействованы 69 человек и 20 единиц техники, в том числе от МЧС – 49 человек и 14 единиц техники.

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