РИАМО - 8 янв. Биатлонисты из России Кристина Резцова и Антон Бабигов одержали победу в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка мира. Соревнования проходят в немецком Оберхофе, сообщает Газета.ru.

Спортсмены промахнулись на огневых рубежах 12 раз, а также пробежали штрафной круг.

На втором месте команда из Австрии. В нее вошли Лиза Тереза Хаузер и Симон Эдер.

Бронза досталась Украине, за нее выступали Дарья Блашко и Артем Тищенко.

До этого успешное выступление российской сборной по биатлону в сингл-миксте было зафиксировано в 2015 году на этапе в Чехии. Победу в том соревновании одержали Алексей Волков и Яна Романова.

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